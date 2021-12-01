Сколько людей никогда не пользовались интернетом - в ООН назвали цифру

Три четверти этих людей проживают в 46 беднейших странах мира. Фото: Pexels

37% мирового населения никогда не пользовались интернетом.

Это около 3 млрд человек, говорится в отчете Организации Объединенных Наций, передает The Guardian.

2,9 млрд из них проживают в развивающихся странах. Три четверти этих людей проживают в 46 беднейших странах мира.

Международный союз электросвязи ООН сообщил, что с 2019 года количество пользователей интернета выросло с 4,1 млрд до 4,9 млрд. Это связывается с пандемией коронавируса.

Среди действующих пользователей сотни миллионов заходят в интернет очень редко из-за плохого качества связи.

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"МСЭ будет работать над тем, чтобы были все компоненты, чтобы подключить оставшиеся 2,9 млрд человек. Мы цель убедиться, что никто не остался без связи", - сказал генеральный секретарь МСЭ Гаулин Чжао.

До конца года к интернету подключат около 1 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Online Summit 2021. К интернету подключат более 3 тыс. населенных пунктов в 670 общинах и более 6 тыс. объектов инфраструктуры.