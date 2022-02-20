Скандинавские авиалинии прекращают полеты над Украиной

Также самолеты не будут летать в Украину. Фото: pixabay

Авиакомпания SAS, "Скандинавские авиалинии", прекращает полеты над воздушным пространством Украины с 20 по 27 февраля.

Еженедельный рейс из Осло в Киев отменили из-за "ситуации с безопасностью", сообщает агентство TT.

"У нас есть еженедельный рейс в Киев из Осло по вторникам, который мы сейчас останавливаем из-за ситуации с безопасностью", - отметила представитель компании Фрейя Аннаматц.

Она добавила, что рейсы из Копенгагена в Пекин и Шанхай также изменят маршруты.

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"Сейчас мы относительно мало летаем в Азию, потому что она сейчас закрыта из-за пандемии и действующих ограничений на поездки, поэтому речь идет о нескольких рейсах", – продолжила Аннаматц.

"Мы будем постоянно следить за развитием событий и примем новые решения позже в феврале. Мы очень внимательно следим за ситуацией", – добавила представитель SAS.

Немецкая авиакомпания Lufthansa объяснила остановку рейсов из и в Украину ситуацией с коронавирусом. Также в компании предложили позвонить на горячую линию по номеру России.