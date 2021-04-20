Скандал набирает обороты. Чехия хочет от России компенсации

Чехия может потребовать от России компенсацию за ущерб от взрыва на складе боеприпасов.

Об этом заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, информирует Associated Press.

Подсчитали, что ущерб от взрывов составил десятки миллионов евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выдворить в течение 48 часов 18 работников посольства РФ, которые, по данным чешской стороны, являются офицерами спецслужб. Их считают причастными к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Российские дипломаты покинули территорию Чехии во второй половине дня 19 апреля.

Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии, что в Праге оценили как несимметричную реакцию.