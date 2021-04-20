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вторник, 20 апреля 2021 03:44

Скандал набирает обороты. Чехия хочет от России компенсации

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Скандал набирает обороты. Чехия хочет от России компенсации
Премьер Чехии Бабиш рассекретит информацию о взрыве боеприпасов, к которому причастна Россия. Фото: Reuter

Чехия может потребовать от России компенсацию за ущерб от взрыва на складе боеприпасов.

Об этом заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, информирует Associated Press.

Подсчитали, что ущерб от взрывов составил десятки миллионов евро.

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17 апреля правительство Чехии объявило о решении выдворить в течение 48 часов 18 работников посольства РФ, которые, по данным чешской стороны, являются офицерами спецслужб. Их считают причастными к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Российские дипломаты покинули территорию Чехии во второй половине дня 19 апреля.

Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии, что в Праге оценили как несимметричную реакцию.

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