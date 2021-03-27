Ситуация в Беларуси: силовики мешают проведению акции протеста

В Беларуси силовики мешают проведению акции протеста. ФОТО: "Наша Нива"

Сегодня, 27 марта, белорусская оппозиция планировала проведение акции протеста против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Массовому собранию граждан мешают силовики, которые в течение дня проводят точечные задержания. Сообщают TUT.BY и правозащитный центр "Вясна".

По информации правозащитников, задержаны уже 49 человек, в том числе 5 журналистов. Это редакторы портала TUT.BY Анна Калтыгин и Галина Уласик, главный редактор газеты "Наша Нива" Егор Мартинович, репортер Екатерина Карпицька и фотограф Надежда Бужан.

Точечные задержания потенциальных митингующих в Минске начались около 14:00. Людей хватали во дворах и на улицах, прилегающих к центральной части столицы.

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Белорусская оппозиция анонсировала митинг на 27 марта. Ожидалось, что он станет первым массовым протестным выходом противников Александра Лукашенко в этом году. Но в район площади Бангалор в Минске были стянуты объекты и силовики.