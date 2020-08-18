Ситуация в Беларуси: профильный комитет ЕС назначил заседание

Комитет Европейского парламента по иностранным делам обсудит ситуацию в Беларуси. Фото: Pixabay

25 августа комитет Европейского парламента по иностранным делам обсудит ситуацию в Беларуси.

Белорусский народ имеет право на протест и публичное выражение своего возмущения, об этом глава комитета Дэвид Макаллистер заявил в Twitter.

"Я назначил внеочередное заседание комитета на 25 августа для обсуждения ситуации в Беларуси. Насилие и репрессии со стороны государства должны немедленно прекратиться", - заявил Макаллистер.

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По его словам, граждане борются за фундаментальные демократические права и права человека.

"Это наша обязанность - продемонстрировать поддержку и солидарность с белорусским народом", - отметил Макаллистер.

В Европарламенте не только не признали Александра Лукашенко действующим переизбранным президентом Республики Беларусь, но и объявили его персоной нон грата. А также призвали применить санкции по отношению к его приспешникам.