Система Mastercard заблокировала доступ ряду банков РФ

Mastercard пока не обнародовала перечень заблокированных российских учреждений. Фото: pixabay.com

Mastercard заблокировала нескольким российским финансовым учреждениям доступ к платежной системе.

Вторжение РФ стало разрушительным для народа Украины, говорится на сайте Mastercard.

"В результате санкций мы заблокировали несколько финучреждений России в платежной системе Mastercard. Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по соблюдению санкционных требований", - отмечают в заявлении.

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Mastercard пока не обнародовала перечень заблокированных российских учреждений. Ранее Mastercard предупредила российские банки, попавшие под санкции США, о приостановлении их участия в международной платежной системе. Сообщение получили ВТБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.

Приостановка участия банка в платежной системе означает, что выпущенные им и его "дочками" карты Visa та Mastercard перестанут работать за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В России карты будут работать, поскольку это должна обеспечить Национальная система платежных карт.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. Цена акций российского Сбербанка продолжает падать. Российский "Тинькофф Банк" 27 февраля продавал доллары по 153 руб. Еще неделю назад доллар стоил около 80 руб.