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понедельник, 25 ноября 2019 02:25

Сирийцы лечат травмы войны детскими браками
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Большинство девочек выходят замуж за близких или дальних родственников или других сирийцев
Фото: birdinflight.com
Большинство девочек выходят замуж за близких или дальних родственников или других сирийцев
Большинство девочек выходят замуж за близких или дальних родственников или других сирийцев
Большинство девочек выходят замуж за близких или дальних родственников или других сирийцев
Большинство девочек выходят замуж за близких или дальних родственников или других сирийцев

Фотограф из Стамбула Озге Себзечи отправилась в Кайсери в Анатолии - регион центральной Турции, где сегодня проживает около 60 тыс беженцев, снимать проект о проблеме ранних браков, которые заключают сирийские беженцы в Турции. Она познакомилась с девочками-невестами и попыталась понять их страхи, желания и планы.

"Секрет, о котором все знают" - называют эту проблему. Невестам часто меньше 15 лет. Идут на это, потому что после смерти отцов и братьев, погибших на войне, их некому защитить, пишет Вirdinflight.

Брак не всегда дает защиту этим практически детям. И далеко не всегда - это соединение двух любящих сердец. Для сирийских беженцев это культурное и экономическое явление. Военные конфликты, вынужденный побег из страны, неопределенность и страх перед будущим приводят к росту детских браков. Невесте может быть меньше 15 лет.

"Все началось с желания написать магистерскую диссертацию о правах женщин в Кайсери. Ранние браки - проблема как турецкого, так и сирийского сообщества. Со временем ее актуальность лишь растет. Одна из причин - военные действия, из-за которых статистика детских браков сегодня достигла пика. Своим проектом я хотела показать, что, даже убежав от войны, люди все равно не остаются в безопасности. Война влечет за собой массу нежелательных последствий, и детские браки - одно из них".

По статистике Фонда ООН в области народонаселения, сегодня число детских браков среди сирийских беженцев в четыре раза выше, чем до 2011 года, когда в Сирии разразился конфликт. Причины тому самые разные: потеря отцов и братьев на войне, сложные экономические условия и вынужденное пребывание в другой стране. Некоторые из семей пережили похищение девочек "Исламским государством", другие просто не чувствуют себя в безопасности на чужбине. Брак они рассматривают как самый простой способ найти защиту и преодолеть травму. Большинство девочек выходят замуж за близких или дальних родственников или других сирийцев. Иногда брак заключают с турками.

Некоторые героини проекта делились мечтами о будущей профессии. Кто-то все еще хотел стать доктором, кто-то учительницей. Накануне помолвки одна из девочек попросила у меня игрушечного мишку в подарок.

Законный возраст вступления в брак в Турции - 17 лет. Многие детские браки и разводы совершаются тайно. Несмотря на то что детский брак противоречит турецкому законодательству, в обществе запрет игнорируют - турки связывают его исключительно с сирийской культурой.

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"Я делала снимки только так, чтобы личность девочки было невозможно установить. Считается, что фотографировать можно только мужчин; снимки женщины расцениваются в исламе как харам, или грех. Фотографировать нельзя было даже на свадьбе, куда меня пригласили местные женщины. По традиции на таких торжествах мужчины и женщины веселятся отдельно друг от друга. Мужчины признались, что очень хотели бы увидеть снимки "с женской половины", но женщины были категорически против: фото открытых частей тела и волос могли увидеть не только близкие родственники, а это большой грех", - рассказывает фотограф.

Многие союзы заканчиваются разводом. За прект было примерно одинаковое количество 15-летних замужних и разведенных. Развод не требует официальных документов: достаточно лишь три раза сказать "Я развожусь с тобой". Зачастую решение принимают сгоряча, во время обычной ссоры, поскольку пары вступают в брак, не особо зная характеры друг друга. Вторая причина - разногласия между девочкой и ее мужем или родственниками и невозможность ужиться под одной крышей. Третья - отсутствие детей, ведь ожидают, что юная жена принесет семье мужа потомство.

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Развод для таких девочек часто означает отсутствие денег, а сообщество начинает их резко осуждать за то, что их "использовали". После развода бывшим женам три месяца нельзя выходить из дома, они не могут продолжить образование. Если у молодых невест есть дети, девушки еще до совершеннолетия становятся одинокими матерями, зависящими от собственных семей.

Чтобы привлечь внимание к проблеме ранних браков, фотограф Даро Сулакаури снимает свадьбы несовершеннолетних в грузинских селах. Об этом пишет glavcom.ua.

"Эта история — про ранние браки в Грузии. Я рассказываю ее, показывая места, где происходят свадьбы, обряды, а также юных невест и членов их семей, которые допускают бракосочетания своих детей в несовершеннолетнем возрасте", - говорит фотограф. В Грузинском центре психологической и медицинской помощи жертвам насилия она случайно узнала о том, что в Грузии выдают замуж несовершеннолетних. Была шокирована, потому что никогда не слышала об этом раньше.

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