Сирийцы лечат травмы войны детскими браками

Фото: birdinflight.com

Фотограф из Стамбула Озге Себзечи отправилась в Кайсери в Анатолии - регион центральной Турции, где сегодня проживает около 60 тыс беженцев, снимать проект о проблеме ранних браков, которые заключают сирийские беженцы в Турции. Она познакомилась с девочками-невестами и попыталась понять их страхи, желания и планы.

"Секрет, о котором все знают" - называют эту проблему. Невестам часто меньше 15 лет. Идут на это, потому что после смерти отцов и братьев, погибших на войне, их некому защитить, пишет Вirdinflight.

Брак не всегда дает защиту этим практически детям. И далеко не всегда - это соединение двух любящих сердец. Для сирийских беженцев это культурное и экономическое явление. Военные конфликты, вынужденный побег из страны, неопределенность и страх перед будущим приводят к росту детских браков. Невесте может быть меньше 15 лет.

"Все началось с желания написать магистерскую диссертацию о правах женщин в Кайсери. Ранние браки - проблема как турецкого, так и сирийского сообщества. Со временем ее актуальность лишь растет. Одна из причин - военные действия, из-за которых статистика детских браков сегодня достигла пика. Своим проектом я хотела показать, что, даже убежав от войны, люди все равно не остаются в безопасности. Война влечет за собой массу нежелательных последствий, и детские браки - одно из них".

По статистике Фонда ООН в области народонаселения, сегодня число детских браков среди сирийских беженцев в четыре раза выше, чем до 2011 года, когда в Сирии разразился конфликт. Причины тому самые разные: потеря отцов и братьев на войне, сложные экономические условия и вынужденное пребывание в другой стране. Некоторые из семей пережили похищение девочек "Исламским государством", другие просто не чувствуют себя в безопасности на чужбине. Брак они рассматривают как самый простой способ найти защиту и преодолеть травму. Большинство девочек выходят замуж за близких или дальних родственников или других сирийцев. Иногда брак заключают с турками.

Некоторые героини проекта делились мечтами о будущей профессии. Кто-то все еще хотел стать доктором, кто-то учительницей. Накануне помолвки одна из девочек попросила у меня игрушечного мишку в подарок.

Законный возраст вступления в брак в Турции - 17 лет. Многие детские браки и разводы совершаются тайно. Несмотря на то что детский брак противоречит турецкому законодательству, в обществе запрет игнорируют - турки связывают его исключительно с сирийской культурой.

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"Я делала снимки только так, чтобы личность девочки было невозможно установить. Считается, что фотографировать можно только мужчин; снимки женщины расцениваются в исламе как харам, или грех. Фотографировать нельзя было даже на свадьбе, куда меня пригласили местные женщины. По традиции на таких торжествах мужчины и женщины веселятся отдельно друг от друга. Мужчины признались, что очень хотели бы увидеть снимки "с женской половины", но женщины были категорически против: фото открытых частей тела и волос могли увидеть не только близкие родственники, а это большой грех", - рассказывает фотограф.

Многие союзы заканчиваются разводом. За прект было примерно одинаковое количество 15-летних замужних и разведенных. Развод не требует официальных документов: достаточно лишь три раза сказать "Я развожусь с тобой". Зачастую решение принимают сгоряча, во время обычной ссоры, поскольку пары вступают в брак, не особо зная характеры друг друга. Вторая причина - разногласия между девочкой и ее мужем или родственниками и невозможность ужиться под одной крышей. Третья - отсутствие детей, ведь ожидают, что юная жена принесет семье мужа потомство.

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Развод для таких девочек часто означает отсутствие денег, а сообщество начинает их резко осуждать за то, что их "использовали". После развода бывшим женам три месяца нельзя выходить из дома, они не могут продолжить образование. Если у молодых невест есть дети, девушки еще до совершеннолетия становятся одинокими матерями, зависящими от собственных семей.

Чтобы привлечь внимание к проблеме ранних браков, фотограф Даро Сулакаури снимает свадьбы несовершеннолетних в грузинских селах. Об этом пишет glavcom.ua. "Эта история — про ранние браки в Грузии. Я рассказываю ее, показывая места, где происходят свадьбы, обряды, а также юных невест и членов их семей, которые допускают бракосочетания своих детей в несовершеннолетнем возрасте", - говорит фотограф. В Грузинском центре психологической и медицинской помощи жертвам насилия она случайно узнала о том, что в Грузии выдают замуж несовершеннолетних. Была шокирована, потому что никогда не слышала об этом раньше.