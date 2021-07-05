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понедельник, 05 июля 2021 04:24

Силы безопасности Мьянмы убили по меньшей мере 25 человек

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Силы безопасности Мьянмы убили по меньшей мере 25 человек
Фото: Reuters

Силы безопасности Мьянмы убили по меньшей мере 25 человек в конфронтации с противниками военной хунты в городе в центре страны. Об этом пишет УНН.

Насилие произошло в Депаини в регионе Сагаинг, примерно в 300 км (200 миль) к северу от столицы Нейпьидо.

Государственный Глобальный новый мир Мьянмы заявил, что "вооруженные террористы" устроили засаду силам безопасности, которые патрулировали там, одного из них убили, а шесть ранили. Отмечается, что злоумышленники отступили после мести силами безопасности.

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Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме - стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей. Ввели чрезвычайное положение сроком на год. Лидеры западных стран осудили переворот.

Действия силовиков вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе акций гибнут мужчины, женщины и дети. В Мьянме из-за протестов против военного переворота отключили интернет и доступ к Wi-Fi в общественных местах.

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