Силовики стреляли по митингующим боевыми патронами

В Мьянме до сих пор длятся протесты. Фото: GETTY IMAGES

Во вторник, 9 февраля, силовик из Мьянмы, где до сих пор продолжаются протесты, ранил женщину выстрелом в голову.

Митингующая в тяжелом состоянии, сообщил BBC.

Полиция пыталась разогнать митингующих. Для этого они использовали водометы, резиновые пули и боевые патроны.

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Среди протестующих много пострадавших, но точное количество жертв пока не известно.

5 дней подряд на улицы выходят десятки тысяч людей, несмотря на запрет массовых собраний и комендантский час.

1 февраля 2021 года в Мьянме произошел военный переворот. Военные задержали президента Вин Мьина, государственную советница Аун Сан Су Чжи и несколько сотен других политиков из-за сфальсифицированных выборов.