Продавец прикуривает сигарету в Амстердаме / Getty Images

Власти Нидерландов запретит продажу сигарет и других табачных изделий в супермаркетах с 2024 года, чтобы побудить больше людей бросить курить.

Также в стране запретят торговые автоматы с сигаретами с 2022-го. Запрет на продажы в супермаркетах приведет к закрытию 11 тыс. с нынешних 16 тыс. табачных точек в стране. Купить сигареты и табак можно будет только в специальных магазинах. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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"Сейчас в Нидерландах около 55 процентов всех табачных изделий продают в супермаркетах. Запрет предотвратит множество ненужных смертей и страданий", - сказал заместитель министра здравоохранения страны Пауль Блохейс.

По данным Института здоровья Trimbos, 22% голландцев в возрасте старше 18 лет курят. Это на 26% меньше, чем было в 2014 году. С 2008-го курения в стране запрещено в барах и ресторанах. Ранее в этом году убрали все места для курения на вокзалах. С 2022-го запретят в офисных зданиях. С прошлого месяца сигареты можно продавать только в простых серых пачках с большими четкими предупреждениями о вреде для здоровья. В супермаркетах витрины с сигаретами уже должны находиться на закрытых полках, которых не видно покупателю.

В то же время в Нидерландах остается одно из самых либеральных законодательств по употреблению марихуаны и гашиша. Легкие наркотики официально разрешены, но купить и принимать их можно только в специальных магазинах и кофешопах, не более 5 г на человека. Голландские наркотики - натуральный продукт, отличающийся сильным действием, поэтому легко можно превысить меру. Особенно это касается выпечки, в которую добавляют гашиш, поэтому покупателям рекомендуют подождать несколько часов, прежде чем делать выводы, что наркотик не действует. Если же у покупателя произошла передозировка, то следует обращаться к врачу. Универсальный телефон службы спасения у стран 112. Местные врачи лечат даже тех, кто употреблял запрещенные химические или психотропные наркотики, и не сообщают о причинах недомогания в полицию.