Сиамские близнецы ждут пятый день рождения

Девушки близнецы с отцом / Ибрагим Ндиайе

Пара сиамских близнецов, которым врачи прогнозировали, что не доживут до следующего дня рождения, ждут 5-ю годовщину и начали обучение.

4-летние Марием и Ндейе Ндиайе учатся также ходить с рамкой. Об этом пишет Mirror.

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"Школа была одним из шагов в жизни, о которых всегда молился. Теперь это произошло. Вы не можете себе представить, как рад видеть их в школьной форме, и что они с другими детьми учатся. Чувствую гордость за них каждый день. Сначала выжить уже было огромным достижением. А потом каждое утро заниматься такими вещами, как стоять и ходить в школу", - говорит их отец Ибрагим.

Девочки родились в Сенегале в мае 2016 года. Врачи прогнозировали, что они проживут несколько дней или недель. Ибрагим привез их в Великобританию в 2017-м для специализированного лечения в лондонской больнице. В 2018 году врачи поняли, что сердце Марием ослабевает. Они думали разделить близнецов, но их кровеносные системы настолько тесно переплетены, что ни одна из них не выжила бы.

Близнецы живут в британском Кардиффе, где ходят в начальную школу Маунт Стюарт. Они общаются с друзьями и учатся.