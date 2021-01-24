Схватили одного из самых разыскиваемых в мире наркобароно

В Нидерландах арестовали одного из самых разыскиваемых преступников в мире, наркоторговца китайского происхождения Цзе Ли Лопа, которого называют "королем наркотиков".
Главную роль в операции по его задержанию сыграла Федеральная полиция Австралии, сообщает Sky News.
Цзе Ли Лоп является якобы председателем международного синдиката "Сэм Гор", стоимость которого оценивается в $22 млрд. Эта наркоимперия, известная под названием "Компания", охватывает всю Азию.
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Мужчину задержали в аэропорту Схипхол, что рядом с Амстердамом. Сообщается, что задержание прошло без инцидентов и теперь на мужчину ждет процедура экстрадиции.
Это Чи Лоп - гражданин Канады, родился в Китае. Ему 57 лет. Его сравнивают с мексиканским наркобароном Эль Чапо.
Наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу Эль Чапо, "Коротышка", арестовали 22 февраля 2014-го. Его называли самым разыскиваемым наркобароном мира. Эль Чапо задержали в Мазатлан в мексиканском штате Синалоа в ходе совместной операции с американскими правоохранителями. На него охотились с 2001-го. Тогда Гусман бежал из тюрьмы, где должен отсидеть 20 лет.
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