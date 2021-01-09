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Сход лавины на горнолыжный курорт: под завалами нашли тела

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Сход лавины на горнолыжный курорт: под завалами нашли тела
В России в результате схода снежной лавины в районе горнолыжного курорта в Норильске погибли 3 человека. Фото: ТАСС

В России в результате схода снежной лавины в районе горнолыжного курорта в Норильске погибли 3 человека.

Под снежными завалами спасатели нашли тела 36-летней женщины, ее 1,5-летнего ребенка, а также тело мужчины, пишет "Интерфакс".

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Также в больницу в тяжелом состоянии доставили 14-летнего подростка, который является сыном погибшей женщины. Еще один пострадавший, взрослый человек в состоянии средней тяжести. Он отказался от госпитализации.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту схода снежной лавины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели и травмирования туристов на горнолыжной базе.

Снежная лавина обрушилась на домики в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Красноярском крае РФ. Лавина сошла на четыре гостевых домика на территории горнолыжного курорта в Норильске. В одном из них находились четыре человека, в том числе и двое детей.

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