Северокорейские хакеры атаковали производителя вакцины от Covid-19

Попытки атаки были нацелены на "широкий круг людей", включая персонал, работающий над разработкой вакцины от Covid-19, но они не увенчались успехом. Фото: pixabay

Компьютерные системы компании AstraZeneca - британского производителя вакцины от коронавируса, атаковали хакеры из Северной Кореи.

Эта попытка украсть данные была безуспешной, пишет Reuters.

Злоумышленники выдавали себя за рекрутеров на сетевом сайте LinkedIn. Они обратились к персоналу AstraZeneca якобы с предложениями о работе и отправили документы с описанием должностных обязанностей. Как оказалось, в документах был вредоносный код, который должен был предоставить доступ к компьютеру жертвы.

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Попытки атаки были нацелены на "широкий круг людей", включая персонал, работающий над разработкой вакцины от Covid-19, но они не увенчались успехом.

Источники на условиях анонимности рассказали, что методы хакерских атак показали - это часть масштабной кампании, которую официальные лица США приписывают Северной Корее.

Microsoft зафиксировала несколько хакерских атак от связанных с государством групп из России и КНДР на фармацевтические компании и разработчиков вакцин от коронавируса. Исполнителями были 3 хакерские группы: группировка Strontium (также известная как Fancy Bear) из России и группы Zinc и Cerium из Северной Кореи. Компании, ставшие жертвами хакеров, располагаются в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США.