Хакеры атаковали создателей вакцин

Хакеры атакуют. Фото: Корреспондент

Microsoft зафиксировала несколько хакерских атак от связанных с государством групп из России и КНДР на фармацевтические компании и разработчиков вакцин от коронавируса.

Исполнителями были три хакерские группы: группировка Strontium (также известная как Fancy Bear) из России и группы Zinc и Cerium из Северной Кореи. Компании, ставшие жертвами хакеров, располагаются в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США, в блоге компании заявил вице-президент по безопасности Microsoft Том Берт.

"У атакованных компаний вакцины находятся на разных этапах клинических испытаний. Также объектами хакерской злонамеренной деятельности стали клиническая исследовательская организация и компания, разработавшая тест на Covid-19. Большая часть организаций, ставших мишенью хакеров, имеют контракты или получают прямые инвестиции от государственных органов своих стран", - заявил Том Берт.

В опубликованном заявлении компании Microsoft утверждается, что российские хакеры пытались получить доступ к учетным записям сотрудников компаний путем перебора и "распыления" паролей (passwordspray).

Группы Zinc и Cerium в свою очередь использовали фишинговые рассылки, в том числе притворяясь представителями Всемирной организации здравоохранения.

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Раньше сообщалось, что полицейские разоблачили группу хакеров, которые вмешивались в работу электронной обучающей системы винницких вузов.