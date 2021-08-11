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среда, 11 августа 2021 11:31

"Северный поток-2": США назначили спецпредставителя

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&quot;Северный поток-2&quot;: США назначили спецпредставителя
Для назначения Хохштейна не требуется утверждения членов Сената. Фото: pixabay

В Государственном департаменте США официально подтвердили, что назначили спецпредставителя по вопросам энергетики.

Он будет работать над действиями по уменьшению рисков, которые вызывает газопровод "Северный поток-2", сообщили в Госдепе.

Эту должность будет занимать Амос Хохштейн - бывший советник президента Джо Байдена.

"Его ближайшим направлением будет реализация мероприятий по уменьшению рисков, связанных с газопроводом "Северный поток-2", как указано в Совместном заявлении Соединенных Штатов и Германии от 21 июля по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей. Это назначение демонстрирует решимость администрации противодействовать использованию Кремлем энергии как геополитического оружия, а также для продвижения более безопасного и устойчивого энергетического будущего Украины и стран НАТО и ЕС", - заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Хохштейн - один из тех, кто критиковал "Северный поток-2", стратегические и финансовые преимущества Кремля в том, что позволит России доставлять газ в Европу в обход Украины. Для назначения Хохштейна не нужно утверждение членов Сената.

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Хохштейн был специальным представителем Госдепартамента по международным энергетическим вопросам с 2014-го по 2017 год. Он контролировал внешнеполитическую деятельность США по вопросам энергетики и консультировал Байдена по энергетическим вопросам. В 2017-м он вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз". В октябре 2020 года Хохштейн заявил, что подает в отставку, аргументируя это уходом украинской власти от борьбы с коррупцией.

США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Таким образом официально договорились о завершении строительства российского газопровода в Европу в обход Украины. Согласно договору, Германия обязуется инициировать санкции против России в случае новой агрессии против Украины.

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