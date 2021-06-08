"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса

Футболка сборной Украины, на которой изображена карта Украины, включая Крым и оккупированный Донбас / REUTERS

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Россия угрожает прекратить подачу газа Украине из-за войны в Донбассе", EU Observer, ЕС

Россия пригрозила прекратить подачу газа в Украину сразу после объявления о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Путин сделал такое заявление в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, где были канцлер Австрии Курц и бывший немецкий канцлер Герхард Шредер. Глава Кремля сказал, что строительство первого звена трубы завершены.

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"Газпром готов к поставкам, но все зависит от немецкого регулятора", - сказал Путин.

Когда модератор форума вспомнил, что российский газ "питает" украинские транзитные трубопроводы в ЕС, Путин ответил: "Как думаете, мы всех должны кормить? У нас такая обязанность кормить их всех?".

Добавил, что Россия выполнит существующие контракты на транзит на сумму около 2 млрд евро в год.

"Зачем мы должны тратить наши деньги, чтобы содержать их армию и направлять ее на решение проблем Донбасса силой, а не на то, чтобы поднимать свою экономику, работать с нашими людьми. Ну, вы понимаете?", - сказал Путин.

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Москва хочет, чтобы Киев предоставил двум марионеточным "республикам" в оккупированной части Донбасса конституционный статус в будущей федерализованной Украине. Угроза прекращения подачи газа по политическим мотивам, которая также может ударить по Польше и странах Балтии - основная причина, почему эти страны и США выступили против "Северного потока-2". Но немецкий канцлер Ангела Меркель поддержала проект ради дешевого и безопасного газа для немецкого бизнеса.

Предшественник Меркель Шредер сейчас работает в "Газпроме". Курц, который выступал в Санкт-Петербурге с помощью видеосвязи, тоже поддержал трубопровод.

"Германия заявила, что Украина должна оставаться страной-транзитером газа после строительства нового трубопровода", Reuters, Великобритания

Германия заявила, что Украина должна оставаться страной-транзитером российского газа после того, как Путин заявил, что это будет зависеть от "доброй воли" Киева в отношении Москвы.

Путин заявил, что роль Украины как транзитера не гарантирована после завершения строительства "Северного потока-2", соединяющий Россию и Германию. Берлин поддержал строительство, несмотря на яростное сопротивление США и других стран Европы. Критики проекта заявляют, что трубопровод лишает Киев решающего рычага воздействия на Москву, поэтому Украина должна оставаться страной-транзитером.

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"Для правительства Германии главным остается то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после завершения строительства "Северного потока-2", - сказал представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Договор о транзите заканчивается в 2024-м, но может быть продлен.

Оппозиционные партии, в частности, зеленые, которые занимают второе место в опросах накануне сентябрьских выборов в Бундестаг, заявили, что трубопровод не следует запускать.

"Байден не встретится с Зеленским перед встречей с Путиным", US News, США

Белый дом дал понять, что не удовлетворит отчаянные просьбы президента Украины о встрече с Байденом перед встречей президента США с главой России Путиным на следующей неделе.

Выступая перед журналистами в Белом доме советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден беседовал по телефону с Зеленским. Он добавил, что президент не встретится лично с украинским коллегой, пока не вернется из большого турне по Европе, которое будет включать встречу с Путиным 16 июня.

"Байден заявил, что твердо отстаивает суверенитет, территориальную целостность и надежды Украины", - сказал Салливан.

Однако это мало радует Киев. Тем более, что Салливан за несколько минут до этого рассказал о широком размахе поездки Байдена Европой, которая предусматривает встречи с тремя десятками мировых лидеров. Президент США примет участие в саммите стран "Большой семерки", оттуда отправится в Брюссель на саммит НАТО, а дальше будет еще одна встреча лидеров США и ЕС. Поездка завершается встречей с Путиным в Женеве. Салливан подчеркнул важность личных встреч, чтобы оправдать, почему Байден встречается с Путиным.

По словам критиков, глава Белого дома все больше вознаграждает автократических лидеров во время тревожных актов агрессии со стороны России по миру.

Зеленский несколько раз разговаривал по телефону с Байденом с момента инаугурации, но они не встречались. В своем недавнем интервью глава Украины выразил серьезную обеспокоенность кампании психологического давления России.

Москва поддерживает сепаратистские силы в войне на территории Украины, которая длится с 2014-го, а также аннексировала Крым. Украинский лидер сказал также, что "удивлен и разочарован решением Байдена не вводить санкции в отношении трубопровода "Северный поток-2".

"Газ - это настоящее оружие в руках России. Не очень понятно, почему патроны к этому оружию может подавать такая большая страна, как США", - сказал Зеленский.

Члены Конгресса раскритиковали решение Байдена. Они спрашивают, делает ли он что-то, кроме как вознаграждает Россию. Аналитики считают, что громкий характер встречи с Путиным укрепляет имидж Москвы в мире.

"Саммит предлагает России уважение и легитимность, которых она так жаждет на мировой арене. Москва продолжает считать себя великой державой, а ее агрессивная внешняя политика по миру не спадает", - пишет частная разведка The Soufan Group.

"Футбольная форма Украины к Евро-2020 возмущает россиян", ВВС, Великобритания

Новая форма национальной украинской футбольной сборной с картой Украины, на которой аннексирован Россией Крым и оккупированные части Донбасса, розгневала Москву. На форме также является слоган "Слава Украине!". Россия аннексировала полуостров в 2014-м и считает его частью своей территории, что не признает ни одна страна в мире.

"Футболка украинской национальной сборной и всех других команд на Евро-2020 одобрена УЕФА, согласно соответствующим правилам", - заявили в УЕФА.

Глава украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко показал форму в воскресенье, 6 июня, за несколько дней до начала чемпионата. На ней контуры Украины включая Крым и отторженные пророссийскими сепаратистами части Донецкой и Луганской областей. На обороте слоган: "Слава Украине!". Это патриотический лозунг протестующих, в 2014-м заставили бежать промосковского президента Януковича. Также лозунг официально использует украинская армия качестве приветствия.

"Считаем, силуэт Украины придаст сил футболным игрокам, потому что будут биться за всю Украину", - сказал Павелко.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что украинская футбольная команда "присоединила территорию Украины к российскому Крыму", создав "иллюзию невозможного". А лозунг назвала националистическим и таким, что перекликается с призывами нацистов.

Турнир "Евро-2020" перенесли из-за пандемии Covid-19. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах-организаторах, включая российский Санкт-Петербург, где будет четвертьфинал.