Северные корейцы обстреляли российский корабль - есть раненые

Судно северокорейских рыбаков вступило в схватку с кораблем российских пограничников
В результате столкновения трое российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, пишет "Медуза".
В ФСБ заявивлы, что задержали в Японском море две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Их подозревают в браконьерстве.
Временного поверенного в делах КНДР Чин Чжон Хёпа вызвали в МИД России.
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Российские дипломаты требуют от Пхеньяна не допустить подобных инцидентов в будущем.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян.
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