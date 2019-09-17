Северные корейцы обстреляли российский корабль - есть раненые

Корейцев подозревают в браконьерстве. Фото: ФСБ

Судно северокорейских рыбаков вступило в схватку с кораблем российских пограничников

В результате столкновения трое российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, пишет "Медуза".

В ФСБ заявивлы, что задержали в Японском море две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Их подозревают в браконьерстве.

Временного поверенного в делах КНДР Чин Чжон Хёпа вызвали в МИД России.

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Российские дипломаты требуют от Пхеньяна не допустить подобных инцидентов в будущем.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян.