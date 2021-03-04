Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры

В небе над городом Торассиеппи в Лапландии, Финляндия, 2 марта наблюдалось фантастическое северное сияние.

Снимки волшебного явления фотографа Александра Кузнецова опубликовал фотосервис Reuters.

Фото: Reuters

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В начале марта на солнце возникли солнечные бури классов G2 и G1, пишет НВ. Они вызвали полярные сияния в Канаде, на Аляске, в Скандинавии и России. В зонах полярных сияний это явление наблюдается уже несколько дней.

Шведская художница, певица и фотограф Йонна Интон делает уникальные снимки северной природы. Ионная 10 лет живет в деревне на севере Швеции среди дикой нетронутой природы, которую фотографирует.