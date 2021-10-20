Северная Корея осуществила запуск ракеты с подводной лодки. ООН созывает Совбез

КНДР осуществила очередной запуск ракеты. Фото: Reuters

Военные КНДР провели тестовый пуск баллистической ракеты с подводной лодки.

Пуск был произведен Академией обороны Северной Кореи, передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Совбез ООН собирается на заседание.

Южнокорейский Комитет начальников штабов сообщил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты из прибрежного района на северо-востоке страны, что стало восьмым с начала года испытанием подобного рода.

По оценке Сеула, это могла быть баллистическая ракета подводных лодок, как в 2015 и 2019 годах.

Власти Японии полагают, что Пхеньян запустил две ракеты.

Лидер страны Ким Чен Ын не принимал участия в испытаниях ракеты.

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Северная Корея заявила, что испытала зенитную ракету нового типа. Запуск был произведен, чтобы подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты.