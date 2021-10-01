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пятница, 01 октября 2021 05:25

Северная Корея испытала новую ракету. В США отреагировали

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Северная Корея испытала новую ракету. В США отреагировали
КНДР запустила зенитную ракету нового типа. Фото: ЕРА

Северная Корея заявила, что испытала зенитную ракету нового типа.

Запуск был произведен, чтобы подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты. Она разработана Академией военных наук КНДР, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

"Замечательные боевые характеристики ракеты были подтверждены внедрением новых ключевых технологий", сообщили в KCNA.

Подробные характеристики ракеты остаются тайной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда

Американские военные в ответ заявили, что подобное вооружение - не угроза для территории США.

Северная Корея 28 сентября запустила ракету неизвестного типа в Японском море. Страна выпустила по крайней мере один неопознанный снаряд.

16 сентября Северная Корея осуществила учебный запуск баллистических ракет малой дальности с вагона поезда. Ракеты поразили цель в Японском море. Новая система позволит КНДР иметь лучшую мобильность при пуске ракет на свою железнодорожную сеть по всей стране.

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