Сеть взорвалась мемами об импичменте Трампа

Фото: gonimem

Сеть распространяет мемы о действующем президенте США Дональде Трампе, которому объявили 2-й импичмент.

Картинки опубликовали в Facebook.

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Для одного из мемов использовали кадр из фильма "Один дома-2: затерянный в Нью-Йорке". Авторы шутки представили себе разговор миллиардера и героя фильма Кевина Маккалистер, которые предсказывают будущее друг другу.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку с мемами о Трампе.

Украинцы хотят смеяться сквозь слезы, как учила Леся Украинка, поэтому создают мемы о чем угодно. Пандемия коронавируса не исключение.