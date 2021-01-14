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четверг, 14 января 2021 18:07

Сеть взорвалась мемами об импичменте Трампа
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Сетью распространяются мемы об импичменте Трампа.
Фото: gonimem
Сетью распространяются мемы об импичменте Трампа.
Сетью распространяются мемы об импичменте Трампа.
Сетью распространяются мемы об импичменте Трампа.

Сеть распространяет мемы о действующем президенте США Дональде Трампе, которому объявили 2-й импичмент.

Картинки опубликовали в Facebook.

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Для одного из мемов использовали кадр из фильма "Один дома-2: затерянный в Нью-Йорке". Авторы шутки представили себе разговор миллиардера и героя фильма Кевина Маккалистер, которые предсказывают будущее друг другу.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку с мемами о Трампе.

Украинцы хотят смеяться сквозь слезы, как учила Леся Украинка, поэтому создают мемы о чем угодно. Пандемия коронавируса не исключение.

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