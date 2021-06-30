Сестры-тройняшки родят детей с разницей в несколько недель

Сестры никогда не выходят из дома без одинаковой одежды / CBS

В США 35-летние сестры-тройняшки, появившиеся на свет с разницей в 4 мин., должны родить с интервалом в несколько недель.

Сестры из Лос-Анджелеса Джина, Нина и Виктория родят двух мальчиков и девочку в течение следующих нескольких месяцев. Об этом пишет Mirror.

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Ожидается, что сестры родят в июле, августе и ноябре. Виктория пошутила, что они с Ниной подстрекали Джину, когда узнали, что беременны.

Трио теперь не выходит из дома, если они не одеты в одинаковые наряды, а также пообещали, что не будут носить одежду для беременных.

Уже выбрали имена для первенцев. Джина назовет девочку Лейтон Грейс. Нина мальчика - Хендрикс Пол. Виктория, у которой также мальчик, выбрала имя Заден Сет. В ближайшие месяцы все они будут рожать в местной женской больнице. Все будущие матери планируют присутствовать на родах друг друга, чтобы поддержать.

В ноябре 2017-го в Шотландии мать четырех детей решила завести еще одного, последнего, ребенка. Пройдя УЗИ, обнаружила, что беременна тройней.