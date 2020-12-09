Серфер чудом выжил после нападения акулы

В Австралии на серфера напала акула. Мужчина чудом выжил.
Это произошло в заливе Дьестрис у южного побережья острова Кенгуру, пишет The Guardian.
"Я сидел на доске и внезапно почувствовал какой-то удар в левый бок. Мне показалось, что меня сбил грузовик. Она укусила меня за спину, ягодицы, локоть и оторвала кусок доски. Я мельком увидел ее, когда она уже отпустила меня, и после этого она быстро исчезла ", - рассказал серфер.
Несмотря на травмы от укусов, 29-летний серфер доплыл до берега, прошел еще 300 метров, добрался до парковки и обратился к людям за помощью.
Сначала ему оказали помощь на месте, затем доставили в больницу.
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У мужчины были серьезные рваные раны на спине, ягодицах и ноге, что указывало на то, что акула была достаточно большой.
В Австралии акулы растерзали немецкого футболиста 21-летнего Эрика Биригитти. Тот поскользнулся и упал в море.
Трагедия произошла в начале года у города Эсперанса в западной части страны.
Свидетели происшествия пытались помочь парню, но сильное течение отнесло его в открытый океан. Через некоторое время нашли изуродованное тело.
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