Серфер чудом выжил после нападения акулы

Акула атаковала серфера со спины.

В Австралии на серфера напала акула. Мужчина чудом выжил.

Это произошло в заливе Дьестрис у южного побережья острова Кенгуру, пишет The Guardian.

"Я сидел на доске и внезапно почувствовал какой-то удар в левый бок. Мне показалось, что меня сбил грузовик. Она укусила меня за спину, ягодицы, локоть и оторвала кусок доски. Я мельком увидел ее, когда она уже отпустила меня, и после этого она быстро исчезла ", - рассказал серфер.

Несмотря на травмы от укусов, 29-летний серфер доплыл до берега, прошел еще 300 метров, добрался до парковки и обратился к людям за помощью.

Сначала ему оказали помощь на месте, затем доставили в больницу.

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У мужчины были серьезные рваные раны на спине, ягодицах и ноге, что указывало на то, что акула была достаточно большой.

В Австралии акулы растерзали немецкого футболиста 21-летнего Эрика Биригитти. Тот поскользнулся и упал в море. Трагедия произошла в начале года у города Эсперанса в западной части страны. Свидетели происшествия пытались помочь парню, но сильное течение отнесло его в открытый океан. Через некоторое время нашли изуродованное тело.