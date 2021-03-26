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пятница, 26 марта 2021 10:48

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

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26 марта 1995 году в первых 7 странах ЕС вступило в силу Шенгенское соглашение об отмене визового контроля на границах. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Германия, Португалия и Испания открыли внутренние границы.

Автор: bbc.com
  26 лет назад подписали соглашение об отмене визового контроля на границах
26 лет назад подписали соглашение об отмене визового контроля на границах

По договору "Об отмене паспортного таможенного контроля между странами Европейского Союза", подписанным в городке Шенгене 14 июня 1985 года, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Германия и Франция согласились постепенно отменять контроль на общих границах. Кроме этого ввести свободу передвижения для всех граждан стран ЕС, которые подписали это соглашение, других государств-членов и граждан третьих стран. Те же 5 стран подписали 19 июня 1990 года Шенгенскую конвенцию, в которой изложены гарантии о введении свободы передвижения.

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С тех пор в число стран, подписавших Конвенцию, присоединились Италия, Испания и Португалия, Греция, Австрия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия и Норвегия. В 2005 году за вступление в Шенгенскую зону высказалась Швейцария, присоединилась в 2008 году. В 2007 году к Шенгенскому пространству присоединились 9 новых государств-членов ЕС, вступивших в Союз в 2004 году.

Автор: ukr.media
  Карта Шенгенской зоны
Карта Шенгенской зоны

15 марта 2006 принято Шенгенский кодекс о границах, что менял Шенгенскую конвенцию. Все происходило в Шенгене потому, что на тот момент приближался срок председательства Люксембурга в ЕС, крохотной стране предоставили право выбрать, где состоится подписание этого договора. Шенген оказался единственным местом на пересечении границ Франции, Германии и страны-члена Бенилюкса. Это и стало важным аргументом. Чтобы обеспечить максимальный нейтралитет, встреча устроили на комфортабельном крейсере Princesse Marie-Astrid, пришвартованном на реке Мозель можно ближе к точке пересечения трех границ.

Несмотря на историческую значимость события, на нее мало обратили внимание того времени. Так же, как и 5 членов экономического сообщества, которые выступали против нее, многие чиновники из разных стран не верили, что соглашение вступит в силу и будет иметь успех. Даже главы государств, заключивших Шенгенское соглашение, не присутствовали на ее подписании.

Автор: Википедия
  Шенгенское соглашение отменяет визы
Шенгенское соглашение отменяет визы

"С самого начала ее недооценили, считали экспериментом, а не тем, что будет длиться годами", - говорит руководитель Европейского музея Шенгена Мартина Кнайп.

Этому также способствовала бюрократическая волокита, по которой полная отмена внутренних границ между пятью странами-основателями произошло лишь в 1995 году.

В 2009 году соглашение уже действовала в 25 странах: Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Венгрии, Чехии, Швейцарии. Ирландия и Великобритания присоединились к соглашению на ограниченных условиях. С 1 января 2014 к Шенгенскому договору присоединились Болгария и Румыния.

Но после увеличения потока беженцев в Евросоюз европейские политики дискутирували о целесообразности пересмотра Шенгенского соглашения. Приступы джихадистов в Париже 13 ноября 2015, унесших жизни 130 человек, заставили другими глазами взглянуть на правила Шенгенской зоны.

Автор: ipress.ua
  Первичный договор подписан 7 европейскими государствами
Первичный договор подписан 7 европейскими государствами

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Наплыв более миллиона беженцев, среди которых много сирийцев, побудил к поиску ответа на вопрос о том, целесообразно ли вообще в таких условиях сохранять Шенген. Одна за другой страны ЕС ввели временный пограничный контроль.

Сейчас в Шенгенскую зону входят 22 из 28 государств-членов ЕС. Все "старые" государства-члены ЕС, кроме Ирландии, и все "новые", кроме Кипра, Румынии, Болгарии и Хорватии. Входят также ны Европейской экономической зоны входят Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Швейцария.

В октябре во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы из-за теракта в Ницце. Три человека погибли в результате ножевого нападения исламского фанатика. Подозреваемого задержали. Национальная прокуратура Франции по борьбе с терроризмом начала расследование.

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Дата
26
марта

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

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