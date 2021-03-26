Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

26 марта 1995 году в первых 7 странах ЕС вступило в силу Шенгенское соглашение об отмене визового контроля на границах. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Германия, Португалия и Испания открыли внутренние границы.

Автор: bbc.com 26 лет назад подписали соглашение об отмене визового контроля на границах

По договору "Об отмене паспортного таможенного контроля между странами Европейского Союза", подписанным в городке Шенгене 14 июня 1985 года, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Германия и Франция согласились постепенно отменять контроль на общих границах. Кроме этого ввести свободу передвижения для всех граждан стран ЕС, которые подписали это соглашение, других государств-членов и граждан третьих стран. Те же 5 стран подписали 19 июня 1990 года Шенгенскую конвенцию, в которой изложены гарантии о введении свободы передвижения.

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С тех пор в число стран, подписавших Конвенцию, присоединились Италия, Испания и Португалия, Греция, Австрия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия и Норвегия. В 2005 году за вступление в Шенгенскую зону высказалась Швейцария, присоединилась в 2008 году. В 2007 году к Шенгенскому пространству присоединились 9 новых государств-членов ЕС, вступивших в Союз в 2004 году.

Автор: ukr.media Карта Шенгенской зоны

15 марта 2006 принято Шенгенский кодекс о границах, что менял Шенгенскую конвенцию. Все происходило в Шенгене потому, что на тот момент приближался срок председательства Люксембурга в ЕС, крохотной стране предоставили право выбрать, где состоится подписание этого договора. Шенген оказался единственным местом на пересечении границ Франции, Германии и страны-члена Бенилюкса. Это и стало важным аргументом. Чтобы обеспечить максимальный нейтралитет, встреча устроили на комфортабельном крейсере Princesse Marie-Astrid, пришвартованном на реке Мозель можно ближе к точке пересечения трех границ.

Несмотря на историческую значимость события, на нее мало обратили внимание того времени. Так же, как и 5 членов экономического сообщества, которые выступали против нее, многие чиновники из разных стран не верили, что соглашение вступит в силу и будет иметь успех. Даже главы государств, заключивших Шенгенское соглашение, не присутствовали на ее подписании.

Автор: Википедия Шенгенское соглашение отменяет визы

"С самого начала ее недооценили, считали экспериментом, а не тем, что будет длиться годами", - говорит руководитель Европейского музея Шенгена Мартина Кнайп.

Этому также способствовала бюрократическая волокита, по которой полная отмена внутренних границ между пятью странами-основателями произошло лишь в 1995 году.

В 2009 году соглашение уже действовала в 25 странах: Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Венгрии, Чехии, Швейцарии. Ирландия и Великобритания присоединились к соглашению на ограниченных условиях. С 1 января 2014 к Шенгенскому договору присоединились Болгария и Румыния.

Но после увеличения потока беженцев в Евросоюз европейские политики дискутирували о целесообразности пересмотра Шенгенского соглашения. Приступы джихадистов в Париже 13 ноября 2015, унесших жизни 130 человек, заставили другими глазами взглянуть на правила Шенгенской зоны.

Автор: ipress.ua Первичный договор подписан 7 европейскими государствами

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Наплыв более миллиона беженцев, среди которых много сирийцев, побудил к поиску ответа на вопрос о том, целесообразно ли вообще в таких условиях сохранять Шенген. Одна за другой страны ЕС ввели временный пограничный контроль.

Сейчас в Шенгенскую зону входят 22 из 28 государств-членов ЕС. Все "старые" государства-члены ЕС, кроме Ирландии, и все "новые", кроме Кипра, Румынии, Болгарии и Хорватии. Входят также ны Европейской экономической зоны входят Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Швейцария.

В октябре во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы из-за теракта в Ницце. Три человека погибли в результате ножевого нападения исламского фанатика. Подозреваемого задержали. Национальная прокуратура Франции по борьбе с терроризмом начала расследование.