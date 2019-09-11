Сенаторы США направят финансовую помощь Украине вопреки Трампу

Кошти будуть виділені до кінця поточного фінансового року, тобто до 30 вересня. Фото: ТСН

Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить.

"Если Трамп решит не тратить эти деньги, я абсолютно уверен, что обе партии конгресса проголосуют за их переассігнацію", - говорит Рон Джонсон, пишет Reuters.

Его коллега по конгрессу из Демократической партии Крис Мерфи также высказался в пользу того, что деньги следует выделить Украине. Оба сенатора недавно совершили визит в Европу, где заодно посетили и Украину.

Мерфи заявил, что на встречах с украинскими чиновниками было ясно, что у них нет полного понимания, почему деньги могут не дойти до Киева. По его словам, украинцы поднимали этот вопрос на каждой встрече с американскими законодателями. Оба сенатора заявили, что пытались убедить украинцев в том, что конгресс поддерживает страну, сталкиваются с российской агрессией.

Речь идет о помощи Киеву в размере 250 млн долларов, которую конгресс США одобрил в июне в рамках Инициативы о поддержке безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative).

Средства будут выделены до конца текущего финансового года, то есть до 30 сентября. Однако в конце августа телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп планирует заморозить эту помощь.

Два американских конгрессмена демократ Эллиот Ланс Энгель и республиканец Майкл Мак-Колл уже написали открытое письмо Трампу, в котором призвали его немедленно разморозить средства для Украины.

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Президент США Дональд Трамп готов присоединиться к переговорам в "нормандском формате" относительно мира в Украине. 10 сентября в Вашингтоне журналисты задали вопрос Трампу о вероятности привлечения США к переговорам в "нормандском формате" по поводу установления мира в Украине с участием Украины, России, Франции и Германии.