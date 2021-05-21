Сенаторы США инициируют возвращение санкций в отношении оператора "Северного потока-2"

Сенаторы США требуют вернуть санкции в отношении компании Nord Stream 2. AG, что задействована в строительстве "Северного потока-2" .Фото: Reuters

Вчера, 20 мая, 14 сенаторов-республиканцев США раскритиковали отказ Джо Байдена от санкций в отношении оператора "Северного потока-2". Соответственно они представили законопроект, в котором инициировали возвращение санкций в отношении компании Nord Stream 2. AG, задействована в строительстве "Северного потока-2".

Сообщает The Hill.

Законопроект также предусматривает введение ограничений в отношении генерального директора компании Маттиаса Варнига, а также субподрядчиков любой организации, ща работает над строительством российского газопровода.

"Рискуя ослабить глобальные позиции Америки, администрация Байдена соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над нашими союзниками в Европе", - высказался сенатор-республиканец от штата Нью-Йорк Кевин Крамер.

По его словам, строительство трубопровода надо остановить.

"Надо остановить трубопровод Путина, и я призываю своих своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность", - сказал Крамер.

Соавторами законопроекту также есть сенаторы-республиканцы Майк Браун (Индиана), Джон Корнин (Техас), Шелли Мур Капито (Вирджиния), Билл Кэссиди (Вашингтон), Джонни Эрнст (Айова), Стив Дэйнс (Монтана), Чак Грассли (Айова), Синди Хайд-Смит (Миссисипи), Роджер Маршалл (Канзас), Рик Скотт (Флорида) и Роджер Викер (Миссисипи).

Отменить отказ от расширения санкций и продолжить их призвал администрацию президента США председатель комитета Сената США по международным отношениям, демократ Роберт Менендес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден не будет вводить санкции против российского "Северного потока-2" - СМИ

"Администрация заявила, что строительство трубопровода - плохая идея и это российский проект злонамеренного воздействия. Я разделяю это мнение, но не понимаю, как решение будет способствовать усилиям США по противодействию российской агрессии в Европе", - сказал Менендес.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов представил Конгрессу отчет, в котором инициировал отказ от санкций в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига. В департаменте пояснили, что это решение является "важным для национальных интересов США". Речь о отношения Штатов с Германией и другими странами ЕС.

В то же время документ предусматривает введение ограничений по четырем компаний и четырех судов, задействованных в строительстве российского газопровода.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, завершение строительства "Северного потока-2" будет поражением американской дипломатии.

В компании Nord Stream 2 уверяют, что газопровод "Северный поток-2" построен на 95%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США объяснили отмену санкций против "Северного потока - 2"

Немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии позволило продолжить строительство российского газопровода "Северный поток-2", который прокладывают в обход Украины. Берлин настаивал на завершении строительства российского трубопровода. Министр финансов Германии Олаф Шольц заявлял, что проект закончат, а канцлер Ангела Меркель называла неуместным средством санкции против газопровода, которые США ввели в январе 2021 года.