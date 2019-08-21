Сенатор США назвал путь Путина исторической трагедией России

"Я бы призвал Владимира Путина пересмотреть выбранный путь и выбрать лучший путь для России". ФОТО: Reuters

Сенатор, сопредседатель Украинской группы поддержки в Конгрессе Рон Джонсон назвал путь, избранный президентом России Владимиром Путиным, исторической трагедией страны.

"Я считаю исторической трагедией то, что Владимир Путин выбрал этот путь для России, вместо интеграции, дружбы, сотрудничества с западными демократиями, он действительно выбрал путь конфликта и агрессии и это нехорошо для народа России и, конечно, для мира в регионе и мире. Поэтому я бы призвал Владимира Путина пересмотреть выбранный путь и выбрать лучший путь для России, русского и мира в мире ", - сказал он в интервью "Голосу Америки".

Также Джонсон прокомментировал вопрос санкций США в отношении России. Их, говорит политик, Путин может использовать для объединения поддержки собственного правительства.

"Есть разумно подходить к санкциям, чтобы от них действительно страдали олигархи, чтобы они вредили народной поддержке Владимира Путина и его во многом коррумпированному режиму, и, надеюсь, вели народ России, который также очень храбрый, ведь они выходят на протесты в поддержку таких людей, как Борис Немцов и других борцов за свободу в России и поддерживают их усилия по развитию демократии, распространение свободы в России".

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