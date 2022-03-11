Сенат США одобрил помощь Украине. Слово за Байденом

Украине будет выделено $13,6 млрд. Документ должен подписать Джо Байден. Фото: pixabay.com

Американский Сенат одобрил выделение $13,6 млрд помощи Украине. Документ направили на подпись президенту США Джо Байдену.

Пакет чрезвычайной помощи предусматривает, в частности, помощь Вооруженным силам Украины, беженцам, увеличивает полномочия президента по передаче оборонной техники Украине и другим союзным странам, пишет CNN.

Приблизительно половина этой суммы будет направлена на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны. А остальные – на оборонные нужды Украины и союзников США на "восточном фланге НАТО", говорится в сообщении.

Также законопроект предусматривает применение санкций. Документ отправят на подпись Байдену.

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Накануне спикер Палаты Нэнси Пелоси отмечала, что $13,6 млрд, вероятно, будут только "верхушкой".

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