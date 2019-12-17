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вторник, 17 декабря 2019 21:46

Сенат США одобрил новые санкции против "Северного потока-2"

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Сенат США одобрил новые санкции против &quot;Северного потока-2&quot;
Сенат США поддержал санкции против "Северного потока-2". Фото: Prm

Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

В верхней палате Конгресса США документ поддержали 86 голосами, 8 сенаторов выступили против. Об этом сообщает Европейская правда.

На прошлой неделе оборонный бюджет с положениями о санкциях в отношении газопровода утвердила Палата представителей Конгресса США. Далее документ должен подписать президент Дональд Трамп.

Принятый документ предусматривает введение санкций против компаний, причастных к прокладке трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Санкции будут действовать также в случае, если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими.

Санкции, согласно документу, накладываются на суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также на иностранных лиц, сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставление этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Среди ограничений, наложенных этим решением, есть запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции, а также замораживание имущества и активов таких лиц на территории США.

Не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство совместно подают комитетам конгресса отчет, что определяет организации и лица, подпадающие под такие санкции.

Компании, привлеченные к построению трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", будут иметь 30 дней после вступления закона в силу, чтобы прекратить деятельность, связанную со строительством трубопроводов.

США ввели санкции против компаний, причастных к строительству российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Решение приняла Палата представителей американского парламента. После утверждения Сената, документ должен подписать президент Дональд Трамп.

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Дата
17
декабря

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