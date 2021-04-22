Сенат Чехии хочет разорвать договор о дружбе с Россией из-за акта терроризма

Чехия признала взрыв на складах с боеприпасами в 2014 году актом терроризма со стороны России. Фото: bug.org

Сенат Чехии признал взрывы на складах боеприпасов в 2014 году, к которым причастны российские спецслужбы, актом государственного терроризма против члена Евросоюза, а значит, и против всего ЕС.

За резолюцию проголосовали 67 из 72 членов Сената, пишет Чешское информагентство.

Верхняя палата парламента также призвала разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Отныне в российском посольстве в Праге работает только один человек.

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Инцидент со складами в Врбетице призвали обсудить на уровне Совета ООН. В НАТО и в ЕС хотят попросить поддержки.

Ранее к таким мерам призвала Палата депутатов – нижняя палата парламента Чехии.

Официально Прага дала Москве время до полудня 22 апреля вернуть всех высланных чешских дипломатов - иначе количество российских дипломатов в Чехии будет приведен в соответствие с численностью чешских дипломатов в РФ.