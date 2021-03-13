Семье Флойда выплатят рекордную компенсацию

Джордж Флойд умер после силовых действий полицейских. Фото: Reuter

Город Миннеаполис в США согласился выплатить $27 млн семьи Джорджа Флойда. Мужчина умер после задержания полицейскими.

По словам адвоката семьи, сделка стала крупнейшим досудебным урегулированием судебного процесса по делу о неправомерной смерти в истории США, сообщает Reuters.

Сестра погибшего заявила, что ее семья рада, что эта часть их пути к правосудию решена. По ее словам, сам Флойд "после смерти показал миру, как жить".

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В прошлом году родные Флойда обратились в суд на город и полицейских, уверяя, что правоохранители применили чрезмерную силу при задержании и нарушили конституционные права человека.

Афроамериканец Джордж Флойд умер после того, как полицейский прижал его шею коленом. Флойд кричал, что не может дышать. Это произошло в Миннеаполисе 25 мая. После инцидента люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Протесты охватили всю страну и стали причиной движения Black Lives Matter.