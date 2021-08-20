Семь сотрудников спецслужб РФ пополнили санкционный список Великобритании из-за отравления Навального

Великобритания внесла семь новых фамилий в санкционный список из-за отравления Навального. Фото: Reuters

В пятницу, 20 августа, Великобритания ввела санкции против семи оперативных сотрудников российской разведки, которых подозревают в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщило издание Reuters.

Санкционный список обновили семью фамилиями. Туда попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшанов и Алексей Седов.

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"Александров был оперативным сотрудником криминалистической службы, которая была в Томске, где отравили Навального", - говорится в записи санкционного списка.

Сотрудникам оперативной разведки, попавших под санкции, запретили въезд на территорию Великобритании и заморозили активы.

"Доказательства, включая телефонные и дорожные записи, свидетельствующие о том, что Александров был одним из оперативников, причастных к применению химического оружия при попытке убийства лидера российской оппозиции Алексея Навального во время его визита в Сибири в августе 2020 года", - говорилось в сообщении.

Российского оппозиционера Алексея Навального обвинили в создании объединения, посягающего на личность граждан. Речь идет о созданном им некоммерческом Фонде борьбы с коррупцией. Оппозиционера обвиняют в том, что он вместе с соратниками распространяли призывы к участию граждан в "несогласованных митингах".