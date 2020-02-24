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понедельник, 24 февраля 2020 06:30

Сектор Газа выпустил по Израилю 20 ракет, Израиль ударил в ответ по Газе и Дамаску

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Сектор Газа выпустил по Израилю 20 ракет, Израиль ударил в ответ по Газе и Дамаску
Израиль и Сектор Газа обменялись ракетными ударами. Фото: Корреспондент

Боевики запустили 20 ракет из сектора Газы по территории Израиля, после чего израильская армия в ответ атаковала цели в Газе и столице Сирии Дамаске.

Об обстреле территории Израиля сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Около 10 ракет перехватила система противоракетной обороны страны "Железный купол".

Позже ЦАХАЛ сообщил об атаках по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа и на юге Дамаска.

Сирийское государственное агентство SANA пишет, что ПВО "отражает воздушную атаку" на Дамаск.

Пока не сообщается о жертвах как с одной стороны, так и с другой.

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Согласно Плану ООН по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, сектор Газа входил в состав территории, выделенной для создания арабского государства. В результате Арабо-израильской войны 1948-1949 годов, начавшейся после решения ООН и дальнейшего образования государства Израиль, арабское государство создано не было, и с 1948 до 1967 года сектор находился под контролем Египта. По результатам Шестидневной войны, с 1967 по 2005 год сектор находился под контролем Израиля.

В августе 2005 года, в ходе реализации "Плана одностороннего размежевания", Израиль вывел из сектора войска и ликвидировал свои поселения.

В результате переворота, совершенного исламистской организацией "Хамас" в июле 2007 года, государственные учреждения ПНА и ее силы безопасности, а затем и сектор в целом, перешли под контроль "Хамаса".

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