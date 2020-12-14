Секс-работница отсудила шестизначную сумму у начальника за сексуальные домогательства

Секс-работница из Новой Зеландии отсудила у владельца интим-бизнеса, у которого работала, шестизначную сумму за сексуальные домогательства.
Об этом сообщило ВВС.
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Сумма стала компенсацией за "эмоциональный ущерб и потерянный заработок". Подробности дела и имена участников не разглашаются.
"Приятно видеть, что такая компенсация была присуждена секс-работнику в контексте секс-работы", - сказала изданию Кэтрин Хили, национальный координатор Общества секс-работников Новой Зеландии.
Хили добилась декриминализации проституции в Новой Зеландии, утверждая, что это сделает профессию более безопасной. Ее коллектив помог разработать "закон о реформе проституции". Документ приняли 2003 года, он легализовал публичные дома и оказывал секс-работникам права на полную занятость.
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