Секс-куклы с искусственным интеллектом смогут распознавать эмоции

Секс-кукла / Daily Star

Производитель секс-роботов RealDoll сообщил, что их модели вскоре будут способны распознавать лица клиентов.

Базирующаяся в Калифорнии компания использует искусственный интеллект для производства одних из самых реалистичных секс-кукол и роботов в мире. Об этом пишет Daily Star.

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Представитель компании сказал, что некоторые модели вскоре смогут похвастаться пространственным восприятием благодаря установке системы зрения на базе искусственного интеллекта. С небольшими камерами вместо глаз секс-робот сможет узнать вас в переполненном помещении.

В то же время работы будут оснащены датчиками, которые реагируют на взаимодействие максимально реалистично.

Благодаря искусственному интеллекту в Южной Корее певец, который умер 25 лет назад, исполнит новую песню. Мертвая южнокорейская звезда Ким Кван Сок таким образом выступит по национальному телевидению.