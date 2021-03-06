Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица

Кукла RealDoll с функциями искусственного интеллекта / Abyss Creations

Секс-куклу с функцией распознавания лица выпустят до конца года. Куклы RealDoll производит компания Abyss Creations в Калифорнии, США.

Компания включила функции искусственного интеллекта во много своих изделий. Некоторые из роботов-кукол способны на мимику, беседы и имитировать оргазмы. Об этом пишет Daily Star.

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RealDoll теперь хочет еще больше укрепить связь между владельцем и роботом, и ее сотрудники работают над функцией распознавания лица.

"Как и ваш iPhone, кукла будет привязана к вам. Она будет не только узнавать вас, но и взаимодействовать. Наконец, получит пространственное распознавания и сможет распознавать предметы в комнате, ведь будет инфракрасное зрение. Инфракрасное излучение также будет играть роль в ее системе безопасности. Она сможет увидеть злоумышленников и тепловые сигнатуры в вашем доме или офисе. Не думаю, что люди действительно знают, что будут делать с этой технологией", - заявил представитель компании.

Сложные модели RealDoll уже оснащены X-Mode - интегрированной системой искусственного интеллекта. Каждый покупатель может настроить куклу после покупки и выделить определенные характеристики. Можно выбрать расположение, ревность и капризность.

"Вы строите характер работа. Это ваш выбор, как хотите, чтобы она реагировала на вас. Кукла загружается в приложение, в котором можно запускать её искусственный интеллект. В каждой характеристики есть два настройки: умеренная и сильная. У вас будет 10 характеристик, чтобы выработать его личность", - говорят в компании-разработчику.

Наряду с X-Mode компания также предлагает функцию SenseX в более продвинутых моделях. Это электронная вставка, которая соединяется по Bluetooth с приложением X-Mode. Эта функция способна обнаруживать доторк, движение и переходы от легкого возбуждения до оргазма.

Разработчики говорят, что модели все время совершенствуют, чтобы поощрить новых инвесторов. Стоимость куклы - от $6 тыс.