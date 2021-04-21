Секс учителей с учениками хотят запретить

Ученики в китайские школе / Getty Images

Китайские власти предложила к рассмотрению законопроект, запрещающий учителям заниматься сексом с учениками.

В Китае возраст сексуального согласия сейчас - 14 лет. До сих пор это единственная юридическая преграда для отношений между учителями и учениками. Об этом пишет Daily Star.

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Но теперь список неприемлемых поступков, которые "наносят вред физическому и психическому здоровью учащихся", в частности, щупанье учеников или сексуальные комментарии по ним, могут впервые быть запрещены законом.

Законопроект опубликовали, чтобы понять, как к нему относятся китайцы. Мэгги Ян с Шэньчжэня, иметь 15-летней девушки, говорит, что согласна с запретом на отношения учителей и учеников.

"Думаю, свидание - дело взрослых. Как можем мириться с тем, что учитель встречается с несовершеннолетним учеником? Этот закон следовало раньше принять", - говорит Мэгги Ян.

Согласно предлагаемым изменениям, учителям будет запрещено показывать высылать ученикам любые сообщения, книги, журналы, фильмы, видео или фото, которые содержат порнографические материалы, а также любое участие в "неподходящих отношениях".

Директор "Исследовательского института образования XXI века" Сюн Бинц говорит, что у разных людей разные представления о "неподходящие и неуместны отношения". В некоторых случаях китайские учителя, обвиняемые в сексуальных домогательствах, заявляли, что это несправедливо, потому что отношения были добровольными. Обычно за такое учителей направляют в другие школы вместо того, чтобы как-то наказывать.

"Хотя некоторые люди говорят, что учителя и ученики имеют право встречаться, если хотят, они не понимают, что учитель может использовать положение, чтобы побудить или заставить ученика встречаться", - говорит Сюн Бинц.

"Законопроект о защите несовершеннолетних" в школах выпустило минобразования Китая. Если его примут как закон, то в начальных и средних школах запретят учителям встречаться с учениками или заниматься с ними сексом.