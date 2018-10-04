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четверг, 04 октября 2018 12:25

Секс под пристальным взглядом Гитлера - показали место для необычных утех
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В отеле Villa Love недалеко от Бангкока, Таиланд, устроили нацистский тематический номер. Серп и молот, свастика, портреты Гитлера - элементы декора номера "Коммунист" в секс-отеле. От свингеров нет отбоя, говорят владельцы. "Это ужасно и отвратительно", - считают еврейские общины региона.

Два гигантских изображения Гитлера висят над кроватью королевского размера. На стене за телевизором нарисована свастика. Коммунистические серп и молот висят на другой стене, пишет The Sun.

"Это проблема всей Азии. К сожалению, меня это совсем не удивляет. Честно говоря, Тайское правительство должно быть более активным в предотвращении таких вещей", - сказал Эфраим Зурофф из Центра Симона Визенталя - организации Лос-Анджелеса, которая борется с терроризмом, антисемитизмом и способствует распространению информации о Холокосте.

"Это ужасно, отвратительно. Показывает полное отсутствие знаний о Гитлере, вреде, который он причинил, его ужасных преступлениях времен Второй мировой войны", - продолжил мужчина.

"Разоблачать такие вещи - очень важная работа. Думаю, посольство Израиля займется этим", - заявил Раби Канта, еврейский религиозный лидер в Таиланде.

"Один друг рассказал мне о комнате. Мне очень обидно не только за еврейский народ, но и за каждого порядочного человека. Не представляю, зачем кому-то так украшать номер", - поделился впечатлениями еврейский турист.

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Двое людей могут снять номер на три часа за почти $ 10. Возле каждого номера есть крытый подъезд, где посетители оставляют свое авто и не боятся, что их или их машину заметят с улицы.

"Это за гранью, - считает Абрахам Купер, раввин из Калифорнии. - В эпоху интернета нет оправдания тому, кто не знает, что Гитлер - однин из худших монстров истории. Не может стать оправданием и то, что Гитлер ничего не сделал в Юго-Восточной Азии. Если бы он захватил мир - люди в Азии тожн стали бы его жертвами".

В круглосуточном отеле есть номера, стилизованные под Голливуд, Индию, Японию, фильм "Матрица". "Комната "Коммунист" очень популярна. Люди часто ее бронируют", - рассказала Нонг Кунг, администратор гостиницы.

В секс-отеле Таиланда сделали тематический номер с портретами Гитлера
Фото: thesun.co.uk
В секс-отеле Таиланда сделали тематический номер с портретами Гитлера
В секс-отеле Таиланда сделали тематический номер с портретами Гитлера
В секс-отеле Таиланда сделали тематический номер с портретами Гитлера
В секс-отеле Таиланда сделали тематический номер с портретами Гитлера

Исследователь Уоррен Теппер из Хэмпшира, Англия, и его товарищ Мэтт открыли подземные туннели нацистов в городе Дуйсбург, Германия. Они ведут к секретному подземному бункеру. Здесь немцы испытывали нацистское оружие. Гитлер также их посещал, считают исследователи.

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04
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