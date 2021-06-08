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вторник, 08 июня 2021 08:04

Секретный отчет США подтверждает гипотезу об утечке Covid-19 из лаборатории

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Секретный отчет США подтверждает гипотезу об утечке Covid-19 из лаборатории
Разведка США сейчас рассматривает два вероятных сценария происхождения Covid-19. Фото: pixabay.com

Гипотеза о том, что вспышка эпидемии коронавируса произошла из-за утечки из китайской лаборатории в Ухане, правдоподобна и заслуживает дальнейшего изучения, говорится в отчете национальной лаборатории правительства США.

Разведка США сейчас рассматривает два вероятных сценария происхождения Covid-19, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Вирус возник в результате аварии в лаборатории или же вследствие контакта человека с инфицированным животным.

Исследование подготовило разведывательное "Z-подразделение" Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии в мае 2020-го, когда Госдепартамент проводил расследование происхождения пандемии. Лаборатория обладает значительным опытом в биологических вопросах, ее оценка основывалась на геномном анализе вируса SARS-COV-2, который вызывает Covid-19.

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В прошлом месяце в США заявили о "серьезных косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса произошла в результате утечки из Уханьского института вирусологии в Китае. Всемирная организация здравоохранения также не исключает, что вспышка эпидемии коронавируса произошла именно из-за утечки из китайской лаборатории.

27 мая президент США Джо Байден приказал американским разведслужбам "удвоить усилия" в расследовании происхождения пандемии Covid-19.

В ноябре 2019 года трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане одновременно заболели, имея схожие с Covid-19 симптомы. Они попали в больницу.

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08
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