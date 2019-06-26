Сегодня ПАСЕ примет решение по полномочиям российской делегации

Сегодня обжаловать решение ПАСЕ о работе российской делегации. Фото с открытых источников.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 26 июня, примет решение о представленной российской стороной полномочий делегации на летнюю сессию.

Полномочия российской делегации, представленные на открытии вчера утром, были обжалованы как по существенным, так и процедурным причинам, и немедленно переданы в соответствующие комитеты. ПАСЕ должна решить вопрос сегодня днем, говорится в заявлении ПАСЕ в Twitter.

Во вторник утром делегация РФ впервые после 2015-го вернулась к Ассамблеи. Но группа депутатов обжаловала их повноваженнявидразу по двум процедурами. В среду после обеда ПАСЕ принять решение по обжалованию.

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Российские депутаты заявили, что придут в сессионный зал Ассамблеи в среду на голосование за генсека Совета Европы только после подтверждения полномочий делегации.