Сегодня ПАСЕ примет решение по полномочиям российской делегации

 
Ексклюзивы
1/5
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
1 Просмотров: 10845
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 711
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 2727
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
8 Просмотров: 5625
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 360
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1206
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2637
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3771
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6156
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
1 Просмотров: 5175
Фото
Все фото
3
4
5
16
6
Супруги нашли в шкафу спящего медвежонка
Супруги нашли в шкафу спящего медвежонка
Грузинские вина будут бесплатно раздавать в аэропортах
Грузинские вина будут бесплатно раздавать в аэропортах
Показали, как взрывается военная часть
Показали, как взрывается военная часть
Почему женщины живут дольше мужчин: забавный фотофакт
Почему женщины живут дольше мужчин: забавный фотофакт
Украинка рассказала, чем отличаются литовцы от украинцев
Украинка рассказала, чем отличаются литовцы от украинцев
Видео
Все видео
Во время пожара сгорело 90 авто
Во время пожара сгорело 90 авто
Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта
Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Взорвался военный арсенал
Взорвался военный арсенал
Меркель и Макрон проверяли Зеленского на прочность
Меркель и Макрон проверяли Зеленского на прочность
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1800
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11007
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 720
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2196
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3195
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 1836
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
среда, 26 июня 2019 10:02

Сегодня ПАСЕ примет решение по полномочиям российской делегации

  Комментировать
Сегодня ПАСЕ примет решение по полномочиям российской делегации
Сегодня обжаловать решение ПАСЕ о работе российской делегации. Фото с открытых источников.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 26 июня, примет решение о представленной российской стороной полномочий делегации на летнюю сессию.

Полномочия российской делегации, представленные на открытии вчера утром, были обжалованы как по существенным, так и процедурным причинам, и немедленно переданы в соответствующие комитеты. ПАСЕ должна решить вопрос сегодня днем, говорится в заявлении ПАСЕ в Twitter.

Во вторник утром делегация РФ впервые после 2015-го вернулась к Ассамблеи. Но группа депутатов обжаловала их повноваженнявидразу по двум процедурами. В среду после обеда ПАСЕ принять решение по обжалованию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США отреагировали на возвращение России в ПАСЕ

Российские депутаты заявили, что придут в сессионный зал Ассамблеи в среду на голосование за генсека Совета Европы только после подтверждения полномочий делегации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня ПАСЕ примет решение по полномочиям российской делегации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев

Самое читаемое
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
12
 Просмотров: 38756
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 30586
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 24645
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
5
 1 Просмотров: 15336
15-летнюю девушку изнасиловали среди белого дня
15-летнюю девушку изнасиловали среди белого дня Просмотров: 12645
Мир
"Поляки на ломаном русском пытались учить нас"
"Поляки на ломаном русском пытались учить нас"
ПАСЕ готовится снять с России остатки санкций
ПАСЕ готовится снять с России остатки санкций Просмотров: 90
К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев
К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев
 Просмотров: 117
О чем будут говорить Трюдо и Зеленский в Канаде
О чем будут говорить Трюдо и Зеленский в Канаде Просмотров: 828
Где в ЕС жить дороже всего, а где - дешевле всего
Где в ЕС жить дороже всего, а где - дешевле всего Просмотров: 918
Больше всего комментируют
18
Предложили платить больше при рождении ребенка: подробности
10
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
8
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
7
Саакашвили обозвал ЦИК "тварями"
7
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
Голосов: 2143
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua