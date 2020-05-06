Шедевр похитили за 50 секунд

Третья версия "Крика" в приватной коллекции ФОТО: Wikipedia

В гостиничном номере в Осгордстранде, Норвегия, нашли украденную картину "Крик" Эдварда Мунка 7 мая 1994-го.

Полотно похитили из музея в Осло 12 февраля. Двое воров разбили окно в Национальной галерее, перерезали веревку, на которой висела картина, и оставили записку: "Тысяча спасибо за такую ​​плохую охрану!". Все продолжалось 50 секунд.

Через несколько дней после кражи группа людей сказали, что могут вернуть картину, если по телевидению покажут фильм с призывами не делать аборты. Обещание оказалась фальшивкой. Также в правительство поступило письмо с требованием выплатить $1 млн. Деньги не заплатили, потому что доказательств, что картину вернут, не было.

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В пригороде Осло полиция нашла четыре куска рамы картины. Также там была зашифрована переписка воров о том, что надо обсудить выкуп.

В 1996-м за кражу арестовали четырех человек. Среди них - Пеела Энгера. Его уже арестовывали в 1988-м за похищение полотна "Вампир" Мунка. Его приговорили к 6,5 годам за решеткой. В 1999 он бежал, когда заключенные работали в поле. Задержали через 12 дней. В белом парике и больших солнцезащитных очках пытался купить билет в Копенгаген на железнодорожном вокзале.

В 2004-м другую версию "Крика" вместе с "Мадонной" украли из музея Мунка в Осло. В мае 2006-го полиция арестовала трех мужчин. В августе нашли картины.