Сдавшиеся Украине россияне получать приют на Западе - Минобороны Латвии

Запад вызвался предоставить убежище российским солдатам, которые сдадутся Украине.

Об этом заявил глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в Twitter.

"Я только что получил нестандартное предложение, как остановить российскую агрессию. Запад объявляет, что каждый российский солдат, который сдастся украинцам, получит убежище на Западе! Страны, которые не дают оружие Украине, приютят", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мама, папа, я не хотел сюда ехать, меня заставили" – задержали двух российских оккупантов

Вывезти с территории Украины тысячи ликвидированных российских военных-оккупантов обратно в Россию. С такой просьбой обратилась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук к Красному Кресту. Она также обратилась к россиянам:

"Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужчин было меньше. Иначе их будут тысячи. Еще раз прошу. Победа будет за нами. Слава Украине!".