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четверг, 21 января 2021 12:55

"Счастливый дед" - Грета Тунберг потроллила Трампа

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Шведская екоактивистка 18-летняя Грета Тунберг потроллила 45-го президента США Дональда Трампа, вспомнив его высказывания в ее сторону 1,5 года назад.

Шутку девушка опубликовала в Twitter.

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"Он кажется счастливым дедом, которого ждет светлое и прекрасное будущее. Так приятно это видеть", - написала Тунберг.

К посту она прикрепила фото Трампа, который садится в вертолет, покидая Белый дом перед инаугурацией Джо Байдена.

Автор: @gretathunberg
  Грета Тунберг потролила Дональда Трампа в сети.
Грета Тунберг потролила Дональда Трампа в сети.

"Счастлива молодая девушка, которая с нетерпением ждет яркого и прекрасного будущего. Так приятно это видеть", - говорилось в публикации президента США Дональда Трампа в Twitter.

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21
января

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