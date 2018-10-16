Счастливые супруги: Мелания и Дональд Трамп смутили публику

Впервые после интервью Мелании Трамп об изменах мужа супруги вместе появилась на публике.

Президента США Дональда Трампа и первую леди сфотографувалии возле Белого дома. Они держались за руки и счастливо улыбались, направляясь на борт частного самолета, пишет НВ.

Дональд и Мелания Трамп полетели во Флориду, где накануне пронесся ураган "Майкл".

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Фото: НВ

Ранее было представлено интервью телекомпании Эй-би-си, в котором Мелания Трамп впервые прокомментировала измены мужа. Мелани заверила, что ее отношения с мужем крепкие. И добавила, по ее словам, информацию в прессе считает слухами и спекуляциями, на которые не стоит обращать внимания.