 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 540
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 846
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 648
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
2 Просмотров: 4104
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6 Просмотров: 2196
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 837
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
16 Просмотров: 1206
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3573
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1881
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1647
Фото
Все фото
5
3
20
15
7
Счастливые супруги: Мелания и Дональд Трамп смутили публику
Счастливые супруги: Мелания и Дональд Трамп смутили публику
Младенец вывел мать из комы
Младенец вывел мать из комы
Душевнобольные, католики, крестьяне - фотограф раскрыл неизвестную жизнь Китая
Душевнобольные, католики, крестьяне - фотограф раскрыл неизвестную жизнь Китая
Медведь и ковбои - показали старинные фото улиц Нью-Йорка
Медведь и ковбои - показали старинные фото улиц Нью-Йорка
В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу
В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу
Видео
Все видео
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 837
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3573
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1881
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1647
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4248
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 октября 2018
Просмотров: 36
Худобченко
— Молодой человек! Ми з Мажором синхронно обертаємося на виклик. За секунду собака втрачає інтерес. Я мушу слухати. ...
вторник, 16 октября 2018 16:29

Счастливые супруги: Мелания и Дональд Трамп смутили публику
5

  Комментировать

Впервые после интервью Мелании Трамп об изменах мужа супруги вместе появилась на публике.

Президента США Дональда Трампа и первую леди сфотографувалии возле Белого дома. Они держались за руки и счастливо улыбались, направляясь на борт частного самолета, пишет НВ.

Дональд и Мелания Трамп полетели во Флориду, где накануне пронесся ураган "Майкл".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спецслужбы США перехватили подозрительный пакет, который предназначался Трампу

Дональда Трампа и первую леди сфотографувалии возле Белого дома
Фото: НВ
Дональда Трампа и первую леди сфотографувалии возле Белого дома
Дональда Трампа и первую леди сфотографувалии возле Белого дома
Дональда Трампа и первую леди сфотографувалии возле Белого дома
Дональда Трампа и первую леди сфотографувалии возле Белого дома

Ранее было представлено интервью телекомпании Эй-би-си, в котором Мелания Трамп впервые прокомментировала измены мужа. Мелани заверила, что ее отношения с мужем крепкие. И добавила, по ее словам, информацию в прессе считает слухами и спекуляциями, на которые не стоит обращать внимания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Счастливые супруги: Мелания и Дональд Трамп смутили публику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Епископа автокефальной церкви расстреляли в лесу

Избрали Папу Римского с коммунистической страны

На Оскара Уайльда одевали платье и называли "она"

Самое читаемое
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 40483
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 24896
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 21738
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
8
 Просмотров: 19143
На каблуках и в узком платье: Меган Маркл впервые появилась на публике после новости о беременности
На каблуках и в узком платье: Меган Маркл впервые появилась на публике после новости о беременности
20
 Просмотров: 17753
Мир
Младенец вывел мать из комы
Младенец вывел мать из комы
3
 Просмотров: 2025
"А визитку Яроша уже нашли?": в сети высмеяли новость об украинском следе в аварии на Байконуре
"А визитку Яроша уже нашли?": в сети высмеяли новость об украинском следе в аварии на Байконуре Просмотров: 882
НАТО взялся за охрану украинских складов с боеприпасами
НАТО взялся за охрану украинских складов с боеприпасами Просмотров: 1143
Нашли захоронение 10-летнего вампира
Нашли захоронение 10-летнего вампира Просмотров: 1233
Стали известны детали встречи между Северной Кореей, ООН и Южной Кореей
Стали известны детали встречи между Северной Кореей, ООН и Южной Кореей Просмотров: 117
Больше всего комментируют
7
Националисты разгромили офис Медведчука
6
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
4
У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ
2
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Голосов: 1132
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua