Сбивание самолета союзника Кремля сняли на видео

Самолет сбили повстанцы. Фото: iPress

В Сирии боевики из группировки "Джейш аль-Нухба" сбили самолет войск президента Башара Асада L-39.

Самолет использовался для штурмовой поддержки пехоты. Его сбили из ПЗРК "Стрела-3".

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Пилота Басима Гасата боевики расстреляли после катапультирования. Инцидент произошел в районе г. Ум Харайтан и аль-Хамдани.

Сирийские правительственные войска вместе с российским контингентом снова нанесли авиационный удар по "позициям повстанцев".