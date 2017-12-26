Сбивание самолета союзника Кремля сняли на видео

В Сирии боевики из группировки "Джейш аль-Нухба" сбили самолет войск президента Башара Асада L-39.
Самолет использовался для штурмовой поддержки пехоты. Его сбили из ПЗРК "Стрела-3".
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Пилота Басима Гасата боевики расстреляли после катапультирования. Инцидент произошел в районе г. Ум Харайтан и аль-Хамдани.
Сирийские правительственные войска вместе с российским контингентом снова нанесли авиационный удар по "позициям повстанцев".
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