Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским

"Орлан-10" во время учений русской армии. Фото: Минобороны Российской Федерации

В Беларуси 24 января был сбит российский разведывательный беспилотник, а не украинский, как заявляли в Министерстве иностранных дел страны.

Об этом пишет издание The Insider со ссылкой на снимок беспилотника, обнародованный телеканалом "Беларусь 1".

Посла Украины в Беларуси Игорь Кизима отрицает запуск беспилотника украинскими силовиками.

"Как известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси", - утверждает он.

По информации издания, "Орланы" поставляются также в Казахстан, Кыргызстан, Мьянму и Узбекистан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина готова купить у Турции новые беспилотники

"Но при нынешнем состоянии российско-украинских отношений действительно было бы крайне странно, если бы Украина покупала разведывательные дроны в России", - пишет издание.

В то же время, белорусские военные утверждают, что сбили не "Орлан", а Spectator M1 украинского производства.

"Формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на "Орлан". Кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими концовками-винглетами, чего нет у "Орлана", - добавил The Insider.

3 февраля МИД Беларуси вызвал Игоря Кизиму и заявил протест из-за якобы пересечения белорусской воздушной границы украинским беспилотником. Там утверждают, что беспилотник опустили не землю во время разведки над военным полигоном "Брестский" 24 января. Белорусский МИД назвал это "недружественным шагом". Украинский МИД опроверг обвинения со стороны Беларуси и назвал его провокацией.