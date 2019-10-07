Саудовская Аравия сделала сюрприз неженатым туристам

В Саудовской Аравии порадовали холостых туристов.Фото: 112

Саудовские власти разрешили иностранным туристам, которые не находятся в браке, жить в одном гостиничном номере.

Эти правила не распространяются на граждан Саудовской Аравии. Им придется показывать свидетельство о браке, сообщает DW.

Также, власти разрешили женщинам (и гражданкам страны), селиться в гостиничные номера без сопровождения мужчины. Для этого им достаточно предоставить документы, удостоверяющие личность - паспорт, вид на жительство или заграничный паспорт.

Ранее власти Саудовской Аравии решили выдавать туристические визы, в том числе и для украинцев. До сих пор в страну могли въехать лишь трудовые мигранты, паломники в Мекку и Медину, а также иностранцы, которые имели приглашение, которые ехали в деловую командировку, на концерт или спортивное мероприятие.

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Женщины в Саудовской Аравии недавно получили право самостоятельно путешествовать без дополнительного разрешения мужчин, получать паспорта, регистрировать брак, развод или рождение ребенка. Кронпринц Мохаммед бин Салман заявляет, что стремится модернизировать Саудовскую Аравию. В прошлом году женщинам в Саудовской Аравии разрешили управлять автомобилем. Ранее они также получили право посещать футбольные матчи.