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пятница, 11 марта 2022 03:05

Санкции работают: крупнейший банк США уходит из России

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Санкции работают: крупнейший банк США уходит из России
Банк является самым крупным в США по активам. Фото: jpmorgan.com

Крупнейший банк США JPMorgan прекращает свою деятельность в России. Компания не будет начинать ни один новый бизнес в РФ.

JPMorgan завершает уже имеющиеся обязательства в стране, пишет издание Bloomberg со ссылкой на заявление банка.

"Согласно директивам правительств всего мира, мы активно сворачиваем российский бизнес и не будем начинать ни одного нового бизнеса в России", - говорится в заявлении.

Банк является самым крупным в США по активам. Однако прямое влияние JPMorgan на экономику России невелико.

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"Текущая деятельность ограничена, в частности, к помощи клиентам в решении и закрытии уже существующих обязательств; управлении рисками, связанными с Россией; роли хранителя для наших клиентов", - пишет JPMorgan.

JPMorgan стал вторым гигантом из Уолл-Стрит, который объявил о выходе с российского рынка. Однако прекращение банковских операций в стране может занять больше года, говорят эксперты.

За прошедшие сутки ряд компаний еще больше расширили цифровые санкции против РФ. Каждый день они одна за другой блокируют РФ и прекращают свою работу на ее территории. Россию ждет дефолт.

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