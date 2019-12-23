Санкции действуют: строители "Северного потока" покинули Балтийское море

Швейцарская компания Allseas отвела судна из района строительства российско-германского газопровода "Северный поток-2".

Корабли покинули Балтийское море, сообщает Bloomberg.

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Подрядчик с узкой специализацией прокладание труб в море не комментирует. В компании избегают предположений относительно того, на какой срок приостановлено работы по сооружению Nord Stream 2.

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заверил, что государство не будет вмешиваться в решение частного бизнеса относительно действий на фоне возможных санкций из США.

"Швейцария приняла к сведению санкции США, введенные в отношении проекта" Северный поток-2", - подчеркнул он

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов. В МИД РФ заявили, что Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.

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